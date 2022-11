Inter | contatti per il rinnovo di un attaccante | le ultime

(Di lunedì 14 novembre 2022) L’bosniaco è una pedina fondamentale dello scacchiere di Simone Inzaghi e la doppietta all’Atalanta nell’ultima giornata di campionato prima della sosta mondiale è un’ulteriore conferma. Con l’infortunio di Romelu Lukaku, l’36enne si è riscoperto trascinatore, segando 9 reti in 21 match. Secondo La Gazzetta dello Sport, il rapporto tra l’e Dzeko non finirà a giugno 2023 ma arriverà undi contratto. Lo stessoalla fine del match di ieri alla domanda sulha risposto: “Vedremo”, accennando un sorriso. DzekoAtalanta Itra l’e la società sono iniziati ad agosto tramite il procuratore Alessandro Lucci, che ha con i nerazzurri un accordo per riparlare ...

