Intelligenza artificiale | quanto costeranno alle aziende le nuove regole europee

Agenda Digitale

I dati sintetici sono oggi tra le principali risorse a disposizione delle aziende per migliorare i processi legati all'e alla gestione del dato. Secondo un'analisi di Gartner , nel 2024 il 60% dei dati utilizzati in progetti AI sarà generato sinteticamente. Inoltre, l' European Data Protection ...... delle previsioni di vendita, delle informazioni sulla qualità, ma anche da informazioni esogene, come il meteo e il traffico stradale e dall'che consente di sviluppare ... Intelligenza artificiale, tutto il potere della generazione automatica Il gruppo editoriale che fa capo a Exor si affida alla piattaforma enterprise di TripleLift 1plusX, la piattaforma enterprise di gestione dei dati parte della società TripleLift, annuncia l’avvio dell ...Grazie alla sua robotica, Franca Emeka, pioniera della robotica a Monaco, ha ottenuto un particolare successo nell'intelligenza artificiale e nella ...