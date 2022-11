Innovazione e competitività Una visione transatlantica degli ecosistemi regionali

Leggi su formiche

(Di lunedì 14 novembre 2022) Esistono diverse classifiche che comparano lae l’dei diversi Paesi. In alcuni casi questi ranking hanno assunto un ruolo talmente importante da portare alcuni governi a tentare di influenzarne i risultati. È accaduto al rapporto annuale Doing Business della Banca Mondiale, che conteneva un indice che attribuiva un punteggio alle nazioni in base alla facilità con la quale permettevano alle imprese di operare sul proprio suolo. Un certo posizionamento poteva risultare come un endorsement o meno del governo in carica e, allo stesso tempo, incoraggiare le imprese ad effettuare investimenti in un posto piuttosto che in un altro, in base a una profezia che si autoadempie. Fatto sta che, dopo aver ravvisato irregolarità e contatti sospetti dei vertici della Banca Mondiale con Cina e Arabia Saudita, l’istituzione con base a ...