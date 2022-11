Inler emoziona i tifosi del Napoli | cosa ha detto sullo scudetto

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 14 novembre 2022) A Roma si è svolta la Partita della Pace, evento benefico giunto alla sua terza edizione che ha ospitato alcuni dei più grandi giocatori della storia del calcio mondiale per rispondere all’appello di Papa Francesco circa lo stop della guerra in Ucraina. Tra i vari ospiti della serata, anche Gokhan, ex centrocampista del, che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Spazio.it. Ecco quanto dichiarato:Serie A Udinese (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)su Maradona: “Grazie a lui sono venuto a” Su questa prima parte della stagione del: “Nel calcio bisogna avere i piedi a terra e lavorare partita per partita, quest’anno ci divertiamo tutti, ilmerita questo ...