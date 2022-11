Ingoia un ago dal dentista durante la devitalizzazione | 45enne operata d' urgenza a Bari

undal dentista , poi l'operazione urgente. Una donna di 45 anni di Matera ricoverata d'urgenza al Policlinico di Bari per avere ingoiato unper la devitalizzazione dentale della ...... vittima di un incidente nel corso di una visita odontoiatrica: durante la procedura di devitalizzazione al dentista è sfuggito di mano l'utilizzato ed è andato a finire nella via aerea ...Ingoia un ago dal dentista, poi l'operazione urgente. Una donna di 45 anni di Matera ricoverata d'urgenza al Policlinico di Bari per avere ingoiato un ago per la devitalizzazione ...Doveva trascorrere qualche ora dal dentista ma, dalla poltrona per rimuovere denti e carie, si è ritrovata in sala operatoria in Ospedale. L'equipe di Chirurgia toracica del Policlinico di Bari, ha sa ...