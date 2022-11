Ingoia per errore un ago di 4 centimetri durante l’operazione dal dentista | operata d’urgenza

Leggi su tpi

(Di lunedì 14 novembre 2022)una operazione di devitalizzazione di un dente, una 45enne di Matera hato perun ago di 4ed è stata trasportata e ricoveratanell’Ospedale Giovanni XXIII di Bari. Alche si stava occupando di lei è sfuggito lo strumento che stava maneggiando, e l’ago è andato a finire nella via aerea attraversando la trachea e incastrandosi nel bronco inferiore del polmone destro. L’equipe della Chirurgia toracica, diretta dal professor Giuseppe Marulli, è intervenuta per salvare la donna con un’endoscopia per la rimozione dell’ago. “Il caso dell’ago per la devitalizzazione – ha spiegato in una nota il dottor Marulli – è solo l’ultimo in ordine di tempo: negli ultimi mesi siamo intervenuti per rimuovere un molare, un chiodo messo in bocca da un ...