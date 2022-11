Indiana Jones 5 | il regista James Mangold svela quando uscirà il trailer

(Di lunedì 14 novembre 2022) Ilha aggiornato i fan via Twitterndoverrà condiviso il primodi5. Il primodi5 sembra stia per arrivare e a rivelarlo è stato ilche ha anticipato l'imminente debutto delle prime scene dell'ultimo film con star Harrison Ford. A maggio è stato diffuso il primo poster dell'atteso film, senza però proporre altri materiali promozionali., dopo aver smentito le voci riguardanti delle fallimentare proiezioni test di5, ha ora dichiarato che il ...

Il primo trailer di5 sembra stia per arrivare e a rivelarlo è stato il regista James Mangold che ha anticipato l'imminente debutto delle prime scene dell'ultimo film con star Harrison Ford. A maggio è ...5 di James Mangold è in arrivo nelle sale a giugno 2023 e già tra meno di un mese potremmo vedere il teaser trailer del ...Il regista James Mangold ha aggiornato i fan via Twitter svelando quando verrà condiviso il primo trailer di Indiana Jones 5.Indiana Jones 5 di James Mangold è in arrivo nelle sale a giugno 2023 e già tra meno di un mese potremmo vedere il teaser trailer del film.