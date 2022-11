Impallomeni | «Staccare la spina aiuterà le inseguitrici»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 14 novembre 2022) Le parole di Stefanosul campionato arrivato alla sosta: «Vedremo il Napoli come reagirà se subirà dei momenti difficili» Stefano, ex calciatore di Roma e Parma, sulle frequenze di TMW Radio ha parlato del campionato che è appena andato in sosta. Di seguito le sue parole. «Sono allo stesso livello. Vedremo il Napoli come reagirà se subirà dei momenti difficili. Certo,laora ha aiutato chi insegue e non il Napoli. L’Inter prende tanti gol ma il secondo miglior attacco. La Juve poi ha un dato mostruoso, la miglior difesa del campionato. Queste vittorie non sono un caso e ha da recuperare tanti giocatori. Allegri ha una squadra da Scudetto, se non lo vince è una notizia. La Juve non si deve esaltare, sta facendo la Juve e prima non lo faceva». L'articolo proviene da Calcio ...