Il Volley Bergamo ritrova la vittoria | 3-1 su Busto Arsizio

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 14 novembre 2022). Il Pala Intred torna teatro dida tre punti: il1991 piegae si gode i grandi numeri in attacco di Lorrayna, best scorer e MVP con 24 punti in attacco, 3 a muro e 2 ace. Ma tanti altri sono i sorrisi di giornata: i 5 muri di Butigan, i 15 punti di Lanier, l’ingresso in corsa di Cagnin che ha portato equilibrio in ricezione e contribuito al successo finale con 10 punti. Coach Micoli chiede di voltare pagina dopo la sconfitta al tie break con Cuneo eprova a mettere pressione sin dal primo punto. In campo ci sono Gennari e Lorrayna, Butigan e Stufi, Partenio e Lanier con il libero Cecchetto. Come nel match infrasettimanale, è l’opposto brasiliano a far sentire il peso dell’attacco (6 punti in attacco e 1 ace). ...