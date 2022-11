Il sondaggio politico di lunedì 14 novembre 2022

Leggi su tg.la7

(Di lunedì 14 novembre 2022) - Valori %.realizzato da SWG s.p.a. per conto di La7 s.p.a. Indagine condotta con tecnica mista CATI - CAMI - CAWI su un campione di 1200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4.507 non rispondenti) tra il 9 e il 14. Il campione è ...