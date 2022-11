Il Sindaco di Savona sulla possibile chiusura punto nascite del San Paolo | ' Non c' è niente da valutare | un punto nascite nell' ospedale del

... passando per via Calcatelli fino a corso. Coinvolte oltre alla ditta di imballaggi, un'... non risultano sostanze inquinanti - ha subito confermato ilFrancesco Principi c he ha comunque ..." La Provincia di, come detto molto bene e chiaramente dalRusso, ha bisogno di una guida comprensoriale che sappia rispondere ai bisogni dei cittadini e non ai diktat di Genova ", ...Dopo il successo del progetto “Società del Giorno d’Oggi” realizzato nel 2018 al Castello ligure medioevale, 365 ART torna a Roccavignale (Savona) grazie al sindaco Amedeo Fracchia, grande amatore del ..."Tutto l'entroterra da Vado Ligure a Varazze, compresa la Valbormida, ha come ospedale di riferimento il San Paolo di Savona" ...