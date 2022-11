Il ritorno di Bianca Guaccero | Voi lo sentite? | la rabbia dei fan

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 14 novembre 2022) Dopo Detto Fatto la Rai ha deciso di non affidare alcun programma a. Il pubblico non ci sta ma intanto la conduttrice svela la sua stagione preferita. Tra le artiste più versatili del mondo dello spettacolo italiano c'è indubbiamente. Attrice, cantante e conduttrice laè stata protagonista per anni di una delle trasmissioni più amate del piccolo schermo. Detto Fatto è cominciato con Caterina Balivo che ha poi lasciato le redini allae a dirla tutta la conduttrice pugliese ha fatto un ottimo lavoro. Il pubblico ne è ormai certo: il suo posto è in televisione, peccato che a quanto pare non c'è ancora posto per lei. Dopo la chiusura di Detto Fatto nel pomeriggio di Rai Due i telespettatori si aspettavano una ricollocazione della ...