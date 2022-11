Il rider della droga che consegnava gli ordini a ‘domicilio’ | a casa cocaina | marijuana | hashish e una pistola FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 14 novembre 2022) 134 chili di, una, 17 cartucce di vario calibro, diversi telefoni cellulari e materiale per il confezionamento. E’ questo quanto hanno sequestrato gli uomini del commissariato San Lorenzo, dopo un’intensa attività investigativa che ha portato all’arresto di un cittadino marocchino di 25 anni, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fino di spaccio di sostanza stupefacente. Laa Roma I poliziotti erano venuti a sapere di una fiorente attività di spaccio in zona Casilino. Hanno quindi messo in atto un servizio di osservazione, grazie al quale hanno notato il 25enne che, utilizzando un’auto a noleggio, si spostava in diverse zone per incontrarsi con altre persone. I poliziotti, a questo punto, hanno proceduto al controllo dello stesso e dell’autovettura rinvenendo 920 euro in ...