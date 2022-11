Il richiamo della Ue | nei soccorsi non c' è differenza tra navi Ong e altre Commissione prepara piano migrazioni

Agenzia ANSA

Il booster bivalente di Moderna contro Omicron 4 e 5 (mRna - 1273.222) attiva una risposta anticorpale superiore nei confrontifamiglia di varianti Omicron, rispetto a una dose dicon il vaccino originario anti Covid (mRna - 1273) sviluppato dalla società americana. Sono positivi i risultati dello studio ...Sul tavolo, su richiesta italiana, dei flussi migratori nel Mediterraneo centrale ecrisi scoppiata con la Francia per vianave Ocean Viking. Tajani non è passato dalla postazione dei ... Il richiamo della Ue, nei soccorsi non c'è differenza tra navi Ong e altre Ha fatto un lavoro meticoloso di ricostruzione della propria immagine ... Ogni discorso, ogni appello, si concludeva o addirittura cominciava con un richiamo all’amor di patria. Il problema è che in ...Il ministero della Salute brasiliano ha emesso un comunicato in merito all'aumento dei contagi da coronavirus a seguito della diffusione della sottovariante BQ1 di Omicron. (ANSA) ...