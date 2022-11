Il ricatto del gas 2 0 Dalla padella russa alla brace azera

(Di lunedì 14 novembre 2022) Oggi le previsioni apocalittiche circa le prospettive dell'approvvigionamento energetico per quest’inverno sembrano ridimensionate. Certo le bollette dell’energia elettrica sono alle stelle, ma il gas è sceso bruscamente dal picco storico di agosto: un autunno insolitamente mite e gli stoccaggi del gas al 95% inducono a pensare che gli scenari peggiori, blackout diffusi e razionamento, siano stati evitati. Inoltre le ampie rassicurazioni circa la “diversificazione delle forniture” future inducono a credere allo scampato pericolo. Meglio non essere così sicuri. Il prossimo inverno probabilmente non ci sarà il gas russo a riempire gli stoccaggi e prima che venisse chiuso Nord Stream 1, il principale gasdotto che trasportava il gasRussia all'Europa, il combustibile russo era stato importante per raggiungere gli attuali livelli di stoccaggio. L'UE ...

Panorama

