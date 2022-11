Il primo derby monteiasino della storia ASI è del Pubbetto Club

(Di lunedì 14 novembre 2022) Sabato 12 novembre 2022, ore 15:45. Stadio “A.Danucci” – Monteiasi(TA) A.S.D. Monteiasi 0-2Match winner: il più giovane in campo Michele Conte (classe 2003) autore di una doppietta Si è svolto sabato 12 novembre 2022 ildei campionati amatoriali ASI tra l’A.S.D. Monteiasi calcio del presidente Angelo Ciura e mister Giuseppe Ciura(anno di fondazione 2008), ed ildel presidente/giocatore Gianluca Guida e mister Nico Guitto(anno di fondazione 2021). Una cornice di pubblico delle grandi occasioni, tanta gente (quasi 400 persone tra spettatori e protagonisti del match) che non si vedeva allo stadio “A.Danucci” ormai da tempo immemore per una partita di calcio ricca di numerosi “ex” e tanto ...

