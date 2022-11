Il paradiso delle signore anticipazioni 21-25 Novembre 2022

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il21-25Lunedì 21Ezio (Massimo Poggio) è convinto: vuole trovare un nuovo lavoro prima di comunicare a Veronica (Valentina Bartolo) le sue dimissioni dalla Palmieri. Intanto, però, Gloria (Lara Komar) lo incalza affinché ufficializzi il suo licenziamento.Alfredo (Gabriele Anagni) è finalmente guarito. Non appena la frattura al braccio L'articolo proviene da MediaTurkey.

ProgrammaVisite Guidate: 2 Ottobre Carceri " "Santa MariaCarceri: Il complesso ...d'incontro nel centro città) Piove di Sacco " "Il centro storico cittadino e il Museo "" ...Sono grata che tu sia volato inin pace " e senza soffrire". Così Jennifer Aniston saluta il padre sui social. L'uomo è morto a 89 anni. L'attrice inserisce sui social anchefoto ...(ANSA) - ROMA, 14 NOV - "Dalla Curva Sud al Paradiso" è il titolo del libro di Pietro Chiodi che sarà presentato domani, alle 12.30, a Palazzo Morgagni, a Roma. Incentrato ...L'attrice lo ha descritto come una delle persone più belle che lei abbia mai avuto il ... Sono così grata che tu sia volato in paradiso in pace e senza dolore. E l'11 novembre (11/11). Hai sempre ...