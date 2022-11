Il Napoli è a lavoro per blindare i propri leader | pronti tre rinnovi

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 14 novembre 2022) La sosta per il Mondiale in Qatar ferma in maniera brusca la stagione straordinaria del. Gli azzurri, primi in campionato a +8 sul Milan, potranno riposarsi per ripartire ancora più forti di adesso a gennaio, quando ci sarà subito il big match contro l’Inter. Questa pausa di due mesi, però, servirà anche alla società per lavorare in maniera più tranquilla aidi contratto in programma. Di Lorenzo, Anguissa e Rrahmani (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images), tre firme vicine Ilnei giorni scorsi ha annunciato il rinnovo di Frank Anguissa fino al 2025 con opzione unilaterale per altri due anni. Il suo ingaggio è stato ritoccato verso l’alto e ora il centrocampista camerunense guadagnerà circa 2,5 milioni a stagione. Ma la società è al ...