Il mondo delle policrisi

(Di lunedì 14 novembre 2022) Pandemia, siccità, allagamenti, mega tempeste e incendi, minacce di una terza guerra mondiale: ci siamo rapidamente abituati a questi shock”. Così inizia il commento dell’economista Adam Tooze sul Financial Times: “Al punto che, occasionalmente, vale la pena fare un passo indietro e considerare la stranezza della nostra situazione. Come ha detto di recente l’ex segretario al Tesoro americano Lawrence Summers: ‘Queste sono nel loro insieme le sfide più complesse, disparate e trasversali che mi ricordo in quarant’anni che mi interesso a questi argomenti’. Certo, i meccanismi economici di cui siamo tutti a conoscenza hanno ancora un grande potere. La volatilità dei bond ha abbattuto un governo britannico incompetente. Potresti dire che è stata una dimostrazione elementare di quanto sia importante la disciplina economica. Ma perché il mercato dei titoli di stato era così volatile in ...

...non riguarda solamente ildegli adulti. Ultimamente nelle farmacie del Friuli Venezia Giulia non si trovano nemmeno molti prodotti dedicati ai bambini. 'Si sta verificando un'impennata...... il network che ha creato per raccogliere la voce e l'impegnocolleghe - a oggi oltre 200 iscritte pronte a battersi per rendere ildella moda più sostenibile, anche nel trattamento ...Non sono solo le limitazioni al voto o l’assalto al Campidoglio che generano dubbi sulla democrazia americana.Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...