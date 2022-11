Il miglior film horror di sempre – Ecco qual è

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 14 novembre 2022) Quello deiè un genere cinematografico antico quanto il cinema stesso. Pensate infatti che la stessa natura del cinematografo, legata al montaggio, ha immediatamente stimolato gli artisti a produrregrazie alla possibilità di far comparire e scomparire cose. Siamo nel 1896 e George Melies, uno degli artisti più fantasiosi di quel periodo, realizza uno dei primissimi prodotti: The Haunted Castle. Questo esempio è infatti la prova concreta che l’arte dello spavento siacosa di atavico fin dal cinema delle origini. L’analisi di oggi però non è volta a questo argomento, ma come suggerisce il titolo, parleremo dele mai fatto. Ovviamente si tratta di una questione soggettiva supportata ...