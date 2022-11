Il Manchester United valuta il licenziamento di Cristiano Ronaldo

(Di lunedì 14 novembre 2022) Dopo l’intervista al Sun ildeve decidere cosa fare cone tra le opzioni c’è anche ilL’intervista dia Piers Morgan continua a tenere banco in Inghilterra e la reazione delalle accuse di CR7. Come riportato dal Daily Mirror, il club deciderà il da farsi dopo aver visto le immagini dell’intervista nella giornata di domani. Tra le opzioni, sempre secondo il Mirror, ci sarebbe anche ilimmediato del portoghese, cercando anche un consulto legale per vedere se ai sensi di leggi il suo comportamento costituisca un’infrazione disciplinare sufficientemente grave. L'articolo proviene da Calcio News 24.

...ore poi è prevista una riunione 2021 archivio Image Sport / Calcio /Unite / Cristiano Ronaldo / foto Imago/Image Sport Non è ancora arrivata una decisione ufficiale del...Le ultime dichiarazioni, come racconta il Daily Mail , arrivano da Teddy Sheringham , ex stella del: 'Sta mancando di rispetto all'allenatore quando si riferisce a lui come ...Dopo l’intervista al Sun il Manchester United deve decidere cosa fare con Cristiano Ronaldo e tra le opzioni c’è anche il licenziamento L’intervista di Cristiano Ronaldo a Piers Morgan continua a tene ...Rompe il silenzio Cristiano Ronaldo, confessandosi al giornalista Piers Morgan del “The Sun”. La stagione del portoghese non è stata fino a qui brillante, considerando come una buona fetta del… Leggi ...