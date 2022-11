Il Fondo monetario internazionale al G20 | ' L' economia è debole | i prezzi e il debito sono la priorità'

Meloni incontrera' anche Erdogan e Trudeau (Macron non si sa) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Nusa Dua (Indonesia), 14 nov - Ilinternazionale illustra la situazione dell'economia con due 'mappe' dividendo i paesi del G20 in economie avanzate ed economie emergenti, per quanto passa valere ancora quest'ultima ...In viaggio anche il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, che ha pubblicato un selfie in aeroporto con la direttrice generale delinternazionale, Kristalina Georgieva. "Il ...Il Fondo Monetario Internazionale presenta al G20 un quadro più difficile di solo un mese fa, quando aveva presentato il World Economic Outlook.Malgrado i segnali di rallentamento della contrazione, per il Fondo monetario internazionale è necessario tenere alta la guardia ...