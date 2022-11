Il cuore d’oro di Kate Winslet | dona 17mila sterline a una bambina affetta da grave paralisi celebrale

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 14 novembre 2022) L’attriceaiuta una mamma in difficoltàndo 17.000(circa 19mila euro) per coprire i costi di una bolletta dell’energia alle stelle. L’attrice britannica (47 anni) conferma, ancora una volta, di avere un: il premio Oscar (vinto nel 2009 per la sua interpretazione in “The Reader”), ha sentito in tv l’appello accorato di una madre e ha deciso di intervenire con una cospicuazione. La signora Carolynne Hunter, 49 anni, tramite i canali della Bbc Scotland, aveva raccontato la sua storia, ovvero la necessità di pagare una bolletta molto onerosa per per garantire il supporto vitale della figlia di dodici anni Freya,da unacerebrale e che necessita di un ...