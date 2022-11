Il cuneo fiscale e il tavolo a tre gambe della concertazione

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 14 novembre 2022) Talvolta volgere lo sguardo al passato prossimo può essere di aiuto per accostarsi a situazioni attuali che abbiano dei punti in comune con quelle affrontate a loro tempo. Venerdì il ministro dello Sviluppo economico Urso è intervenuto a un incontro organizzato a Mogliano Veneto da Confindustria, il Forum Piccola Industria. Ospite del Presidente di quella organizzazione datoriale, Bonomi, Urso ha così avuto il primo incontro diretto con i suoi naturali interlocutori. Come il recente incontro delle sigle sindacali con la Premier, anche questa occasione è stata di particolare rilievo. Tanto non solo per l’aggiornamento che il ministro ha potuto fornire a quanti lo stavano ospitando, attingendo ai lavori del governo in merito al progetto di bilancio da inviare a Bruxelles entro un paio di settimane. È stata anche l’occasione perchè Urso potesse accennare a grandi linee come intende ...