Il caso di Taverna e Crimi che “rientrano” in politica come consulenti M5S

(Di lunedì 14 novembre 2022) Un tempo, uno valeva uno. Chi aveva ricoperto cariche istituzionali per due mandati non poteva neanche ricandidarsi alla ricerca di una possibile terza poltrona. Ma la mutazione – una evoluzione naturale – dal Movimento al partito è ormai un dato di fatto e i Cinque Stelle hanno iniziato ad assumere “comportamenti” politici in linea con quelle delle altre forze politiche in Parlamento. L’ultimo avvenimento? Ildi Paola(ex Presidente del Senato) e Vito(ex senatore ed ex capo politico – nelle vesti di reggente tra l’Era Di Maio e quella Conte dei pentastellati). Entrambi in odore di nuovo ingresso nelle vesti di, il ruolo diM5S da 70mila euro annui. Anzi, collaboratori dei due gruppi ...

