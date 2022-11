Il canone Rai rimane nella bolletta elettrica

(Di lunedì 14 novembre 2022) IlRaiine le voci relative all’esclusione dal pagamento relativo all’elettricità erano infondate. Lo ha chiarito una nota del ministero dell’Economia e delle Finanze. Uno dei cavalli di battaglia di Matteo Salvini in campagna elettorale, l’abolizione delRai, termina in un nulla di fatto. Di recente, nel corso di una diretta Facebook, il leader leghista ci aveva tenuto a sottolineare come la sua idea fosse un’abolizione al fine di non pesare sulle tasche degli italiani quando si parla di finanziamento del servizio pubblico lato intrattenimento e informazione. Come noto, abolire ilporterebbe tutta una serie di problematiche a partire dal venire meno della competitività della Rai con altre emittenti. Oltre a questo, c’è da considerare che la Rai naviga in un ...

"Le voci di un'esclusione del canone Rai dalla bolletta elettrica non risultano, alla luce del lungo lavoro istruttorio in corso, fondate". E' quanto si legge in una nota del Mef. "La milestone Pnrr - prosegue il Tesoro - trova il ...