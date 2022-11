Il bambino testimonial della campagna vaccinale argentina non è deceduto per il vaccino

Leggi su facta.news

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il 14 novembre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare un post di Facebook con un commento secondo cui insarebbe morto «Santino Godoy Blanco», undi quattro anni «per i bambini». Il testo riporta che il«aveva ricevuto tre dosi». Si tratta di un contenuto presentato in maniera fuorviante, senza il contesto necessario per la sua comprensione. Prima di tutto è necessario precisare che il 4 novembre 2022 Santino Godoy Blanco, ilmenzionato nel post oggetto di verifica, èpresso l’ospedale in provincia di Buenos Aires “Larcade de San Miguel”. Come riportato da diversi media nazionali (qui, qui e qui), ...