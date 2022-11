I soldi dell' azienda di autotrasporto? Venivano ' scaricati' per spese personali

(Di lunedì 14 novembre 2022) "Scaricavano" dai contia propria società diimportanti somme di denaro (complessivamente oltre 250mila euro) per usarli persenza utilizzarli, invece, per coprire ...

TargatoCn.it

... se segni due gol nelle prime due partite ufficiali con la maglia'Italia (ma contro Finlandia ... Non sempre è così, nemmeno per chi viene additato di prendere annualmente uno sproposito di, ...... Ministro'Ambiente del Governo elvetico. Una volta finita la guerra la Svizzera investirà ... speriamo il prima possibile, il governo ucraino costruirà con isvizzeri sistemi di trasporto e ... FARINÉL/ Ho visto dove vanno a finire i soldi dell’Asta Mondiale del Tartufo e ve lo spiego È un uomo del passato», ripete a Sautreuil chi lo conosceva e ne condivideva le lotte nei tumultuosi anni Novanta russi, quelli seguiti alla dissoluzione dell’Unione Sovietica, quando Beljaev sedeva ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...