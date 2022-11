I Santi di Martedì 15 Novembre 2022

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 14 novembre 2022) Sant’ ALBERTO MAGNO Vescovo e dottore della Chiesa – Memoria FacoltativaLauingen (Baviera), 1206 circa – Colonia, 151280Nacque in Germania verso il 1200. Molto giovane venne in Italia per studiare le arti a Padova e forse anche a Bologna e Venezia. Durante il soggiorno nella penisola conobbe i domenicani, dai quali fu inviato a Colonia per la formazione religiosa e per lo studio della teologia. Approdò infine a Parigi dove tenne la cattedra di teologia per tre anni, durante i quali ebbe un allievo d’eccezione:Tommaso d’Aquino. Rimandato dai superiori a Colonia per fondarvi lo studio teologico, portò con s&e…www.ebeati.it/dettaglio/29950 San GIUSEPPE PIGNATELLI Sacerdote gesuita Saragozza, 27 dicembre 1737 – Roma, 151811www.ebeati.it/dettaglio/77825 San MACHELL DI ...