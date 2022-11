I PInk Floyd per i 40 anni di Tor Vergata

(Di lunedì 14 novembre 2022) (Adnkronos) – Domani, martedì 15 novembre, alle ore 21, sul canale Youtube dell’Università di Roma “Tor” viene trasmesso in prima assoluta il concerto evento deiLegend “#40in una notte… e oltre” (visibile all’indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=8NaKuqQNz10). Il concerto è stato organizzato come apertura dei festeggiamenti nel 40moversario della fondazione dell’Università 1982 – 2022: una cinque giorni – dal 24 al 28 ottobre 2022 – che ha coinvolto l’ateneo e i suoi principali interlocutori, con oltre 70 eventi celebrativi, 4 serate tematiche e più di 300 ospiti per una narrazione dell’impegno e l’importanza dell’Ateneo che ha alle spalle 40di ricerca di eccellenza e didattica innovativa. L’evento musicale, presentato da Carlo Massarini, è ...

Quarantennale "Tor Vergata"concerto Pink Floyd domani su YouTube - Legalità & Scuola (ANSA) - ROMA, 14 NOV - Domani, martedì 15 novembre, alle ore 21, sul canale Youtube dell'Università di Roma "Tor Vergata" va in onda in prima assoluta il concerto evento dei Pink Floyd Legend "#40 ...