‘I bulli mi hanno rovinato l’adolescenza e ho tentato il suicidio Perciò dico | inasprite la legge’

(Di lunedì 14 novembre 2022) di Giuseppe Sciarra La legge contro ilsmo e il cybersmo, la n. 71 del 2017, non basta a contenere un fenomeno sempre più preoccupante e in aumento soprattutto sul web che permette aidi mascherarsi, proteggersi e attaccare in modo costante le loro vittime. La storia di Alessandro, il ragazzino di soli tredici anni di Gragnano che si è buttato dal balcone, probabilmente perché esasperato dalle minacce e dagli insulti persecutori di cinque minorenni e un maggiorenne – se si accerterà le responsabilità degli indagati – sarà l’ennesima conferma. In materia dismo dobbiamo ancora percorrere tanta strada per tutelare tutti quei ragazzi e ragazze che si uccidono, rispondendo con gesti disperati ed estremi a una violenza reiterata di matrice spesso delinquenziale nei loro confronti difficile da sostenere ...