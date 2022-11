Hockey pista | sfuma il bronzo per l’Italia ai Mondiali 2022 Gli azzurri si arrendono alla Francia solo ai rigori

(Di lunedì 14 novembre 2022) Niente da fare per la Nazionale Italiana disu, uscita sconfitta dal match contro lavalido per la medaglia didei Campionatidi San Juan. Dopo una battaglia infinita infatti i ragazzi del CT Bertolucci si sono dovuti arrendere soltanto ai calci di rigore, perdendo per 8-7 dopo che il tempo regolamentare era terminato con il punteggio di 5-5. Iniziano subito con il piede giusto gliche, già rendendosi pericolosi in un paio di occasioni nei primi cinque minuti, sbloccano l’incontro al 18:46 con Ipinazar, cinico nel spedire la pin rete dopo una penetrazione in ripartenza di Malagoli. Ma non c’è neanche il tempo di festeggiare che Roberto Di Benedetto, uno dei bomber più temibili di tutto il ...

Nell'ultimo incontro del primo appuntamento dell'Euro Hockey Tour la Svizzera ha battuto la Cechia con ... a Friborgo dove sarà ospitato il secondo appuntamento del torneo che vedrà scendere in pista ...Hockey su pista, Mondiali femminili: Italia quarta, il Portogallo vince la finalina. Sfuma il sogno medaglia, ma si tratta di un'importante conferma ...