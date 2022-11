Highlights Georgia-Italia 84-85 | Qualificazioni Mondiali 2023 basket VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 novembre 2022) Glidi, match valevole per la decima giornata delleaidi, in cui gli azzurri guidati dal ct Gianmarco Pozzecco hanno superato di misura i padroni di casa mediante il punteggio di 84-85. Un successo estremamente importante per la banda tricolore, che ha conquistato la matematica qualificazione per la rassegna iridata che si svolgerà il prossimo anno in Indonesia, Giappone e Filippine. In grande spolvero Spissu, Tessitori e Vitali, protagonisti della sfida sin dai primi minuti di gioco. Ecco ildelle azioni salienti e delle migliori giocate della partita di Tbilisi. SportFace.