(Di lunedì 14 novembre 2022)del Marsiglia, Amine, è costretto a saltare ildopo unsubito nel corso della partita contro il Monacodel Marsiglia, Amine, è costretto a saltare ildopo unsubito nel corso della partita contro il Monaco. Al 62? della partita di ieri sera il giocatore è rimasto a terra toccandosi il. Un duro colpo che non gli permetterà di essere in Qatar con il suo Marocco. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

Anche se, in ogni caso, e nonostante tutto quello che è successo, non sarà perfacile. ... Pau Lopez; Mbemba, Bailly, Balerdi; Clauss, Rongier, Veretout, Tavares; Guendozi, Sanchez,. LIONE ...Il Marsiglia prende le redini della gara , e prima consfiora il vantaggio, da un'azione ... Dicono abbia un caratterinomale: 'guagliò, se vuoi fare la differenza, ogni tanto ti devi ... Harit niente Mondiale, brutto infortunio al ginocchio per l’attaccante