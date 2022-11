Hai la Play Station accesa tutto il giorno? Occhio al consumo in bolletta

Leggi su chenews

(Di lunedì 14 novembre 2022) Avere lailè una pratica molto comune, visto che si tratta di una consolle usata ed amata inil mondo. Ma sapete quanto consuma? Ecco quanto incide sulla. La console è considerata una piattaforma di intrattenimento ed è quindi utilizzata da tutta la famiglia, sia grandi che piccini. Ma non tutti si chiedono quanta energia consuma quando èo in stand by. Anche perché, incide sullaenergetica proprio a seconda delle diverse modalità in cui viene utilizzato il videogioco. Andiamo a vedere le stime dei consumi della PS4 e PS5. fonte foto: AdobeStockTagliare ildelle bollette elettriche è uno degli obiettivi primari degli italiani. ...