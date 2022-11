Guerra Ucraina-Russia | Usa-Urss | colloqui a sorpresa tra capo della Cia e il collega russo | avvertimento sull’atomica Zelensky a Kherson | “Pronti per la pace”

"Il Consiglio Ue ha lanciato la Missione di assistenza militare dell'Ue Eumam per sostenere l'nelladi aggressione in corso contro la Russia e fornire addestramento a un massimo di 15.000 membri delle forze armate ucraine. La decisione entra in vigore dopo la pubblicazione nella ...... stando a quanto detto da Biden, che fanno parte di un'agenda, in cui la situazione di Taiwan e latra Russia esono tra i punti salienti. Secondo quanto riferisce l'emittente cinese ...(Coral Sul FLNG - Eni) Dopo che la guerra della Russia in Ucraina ha sconvolto il mercato energetico globale, soprattutto ..."Il Consiglio Ue ha lanciato la Missione di assistenza militare dell'Ue Eumam per sostenere l'Ucraina nella guerra di aggressione in corso contro la Russia e fornire addestramento a un massimo di 15.0 ...