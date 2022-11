Guerra Ucraina-Russia | giallo su Lavrov in ospedale a Bali | Mosca smentisce | “Fake news” Zelensky in visita a Kherson | “Siamo pronti per la pace”

RaiNews

...in sette regioni dell'. Lo afferma la Tass. Le regioni sono: Dnepropetrovsk, Kirovograd, Nikolaev, Odessa, Poltava, Kharkov e Cherkasy. 14 nov 00:11 Zelensky: "Scoperti 400 crimini di...Laine il tema dei rapporti con la Cina completano un quadro particolarmente complesso. Ma dentro questo scenario ha ragione Ocone a sottolineare come Emmanuel Macron abbia perso la ... Zelensky visita a sorpresa Kherson - Zelensky, visita a sorpresa a Kherson - Zelensky, visita a sorpresa a Kherson ma i tassi di iscrizione scolastica per gli adolescenti fuggiti dalla guerra in Ucraina rimangono preoccupantemente bassi in Europa. Circa un terzo non ha frequentato la scuola prima del-le vacanze ...Il presidente Zelensky ha dichiarato di sentire che la vittoria si sta avvicinando Nella regione di Kherson gli inquirenti hanno già documentato più di 400 crimini di guerra russi. È quanto ha dichiar ...