Guerra Ucraina-Russia | giallo su Lavrov in ospedale a Bali | Mosca smentisce | “Fake news” Zelensky in visita a Kherson | “Siamo pronti per la pace” Il Cremlino | “È territorio russo”

... gli Usa premono sull': "Zelensky cominci a pensare a richieste realistiche", dice il ... "Prima la liberazione del Donbass", insiste Kiev e denuncia: a Kherson 400 crimini dirussi. E il ...... gli sviluppi e le conseguenze economiche dellainNotizie, recensioni e guide all acquisto sui migliori gadget del momento Il futuro della democrazia è al centro del nostro ultimo ...Il terzo fattore frenante è la guerra tra Russia e Ucraina e le sanzioni contro Mosca, che hanno contribuito a compromettere le catene di approvvigionamento globali, a far rincarare i prezzi ...Tutti loro stanno combattendo per la loro libertà mentre noi celebriamo stasera». Il momento di attualità A proposito di libertà, il tema della guerra in Ucraina era già previsto in scaletta, dal ...