Gravina sicuro | “Al Mondiale non andiamo | ma il nostro progetto nato quattro anni fa non cambia”

(Di lunedì 14 novembre 2022) Dopo l’allenamento della Nazionale è andata in scena la presentazione del libro “Alleri d’Italia”, a cura di Andrea Santoni e GiMarchesini. Tra gli ospiti anche Gabriele, intervenuto così riguardo la figura dell’allere: “Questo lavoro aiuta a ripercorrere la storia del calcio italiano, è complicatissimo raccogliere tutti questi dati e va sottolineato, è uno dei dati fondamentali. Mettere insieme 600 tecnici in 90 campionati, partendo da un anno importante che è il 1929, sono convinto abbia richiesto un grandissimo impegno. Il mondo del calcio sta subendo una evoluzione positiva, c’è un ritorno al senso dell’intrattenimento e dello sport. Per fare questo c’è bisogno di scoprire e valorizzare al meglio alcune professionalità e una di queste è quella dell’allere, ...

Corriere dello Sport

Sino all'ultimo giorno del nostro mandato " conclude il sindaco Giammusso - faremo il possibile per rendereun paese più". "è un cantiere aperto. " ha detto Rosario Condorelli, ...Sino all'ultimo giorno del nostro mandato faremo il possibile per rendereun paese più'. 'è un cantiere aperto " ha detto Rosario Condorelli , vice sindaco e assessore alle ... Caso D'Onofrio: commissario o dimissioni Abbiamo sicuramente i migliori a livello internazionale ... Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, nel corso della presentazione del libro 'Allenatori di Italia' scritto da Andrea ...Purtroppo è stata un’altra coincidenza negativa rispetto a tante altre che forse hanno agito positivamente come è avvenuto agli Europei. Lavoriamo per crescere e migliorare, poi altri successi ...