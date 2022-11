Gravina | “Non andremo al Mondiale | ma i nostri allenatori sono i migliori”

la Repubblica

Una carta, si legge, chedovrebbe essere giocata subito ma comunque resta al vaglio della FIGC e del presidente Gabriele...smantellato dalla Dda milanese è stato interrogato venerdì scorso e si è avvalso della facoltà dirispondere. Domani il consiglio federale Il presidente della Federcalcio, Gabriele, ha ... Gravina: "Non siamo andati al Mondiale perché tanti giocatori avevano il Covid" Purtroppo questo non dipende solo dall'allenatore ma anche da alcune proiezioni in termini di progettualità societaria". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, nel corso della ...Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, nel corso della presentazione del libro ‘Allenatori di Italia’ scritto da Andrea Santoni e Gianni Marchesini svoltasi a Coverciano, ha parlato dell’assenza ...