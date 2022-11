Gravina | «In Italia abbiamo ragazzi di grande talento | ma bisogna dare loro delle opportunità»

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il presidente della Figc, Gabriele, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa in occasione della presentazione, a Coverciano, del libro ‘Allenatori d’’, a cura di Andrea Santoni e Gianni Marchesini. “Questo lavoro aiuta a ripercorrere la storia del calciono, è complicatissimo raccogliere tutti questi dati e va sottolineato, è uno dei dati fondamentali. Mettere insieme 600 tecnici in 90 campionati, partendo da un anno importante che è il 1929, sono convinto abbia richiesto un grandissimo impegno. Il mondo del calcio sta subendo una evoluzione positiva, c’è un ritorno al senso dell’intrattenimento e dello sport. Per fare questo c’è bisogno di scoprire e valorizzare al meglio alcune professionalità e una di queste è quella dell’allenatore, è figura fondamentale come formatore. E’ una figura che ha subito una ...

L'Aia ha già fornito alla FIGC tutta la ricostruzione chiesta dariguardo alla procedura di ... la top 11 In Qatar l'non ci sarà, e con lei alcuni dei protagonisti di questa prima parte ...Sarebbe il primo macchinario del genere al Centro Sud, il secondo il tutta. La Vanvitelli ha ... Al Associazione Italiana di Oncologia Medica, infatti, l'oncologo Adriano, dell'Istituto ...Il procuratore capo dell'Associazione Italiana Arbitri (che si è dimesso ... Domani il consiglio federale Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha convocato per martedì mattina una ...Ieri il presidente Gravina, ancora scosso e furioso per il caso D’Onofrio ... L’arresto per traffico di droga dell’ex procuratore dell’Associazione Italiana Arbitri ha fatto non solo il giro d’Italia, ...