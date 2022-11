Grande Fratello Vip | com’è entrato il Covid nella Casa

Leggi su biccy

(Di lunedì 14 novembre 2022) Come già sappiamo ilha fatto il suo ingresso per la prima voltadelVip e questa sera –puntata settimanale – il caso sarà ampiamente dibattuto. Come ha fatto ad entrare il virus e cosa ha causato l’ondata di baci e abbracci regalati da Pamela Prati in piena incubazione? Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli, Orietta Berti e Giulia Salemi saranno presenti in studio? Gli ex vipponi ci saranno? L’unica certezza che abbiamo è che Gegia ha annunciato su Instagram che ci sarà, mentre Ginevra Lamborghini combatte ancora con un sospetto mal di gola. #GFVIP vi dà appuntamento a questa sera con una nuova puntata, come sempre in prima serata su #Canale5 e live su @MedInfinityIT! pic.twitter.com/FPKQvZy4HZ —...