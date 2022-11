Grande Fratello Vip 7 | anticipazioni della puntata del 14 novembre

(Di lunedì 14 novembre 2022) Stasera 14su Canale 5 alle 21:30 va in onda una nuovadelVip 7: ecco alcunedi quello che vedremo IlVip 7 torna stasera 14su Canale 5 alle 21:30 con una nuova, di cui sono state svelate alcune. Siamo al diciassettesimo appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini. Stasera si parlerà dei quattro concorrenti travolti dall'emergenza sanitaria.di stasera, grazie alle, sappiamo che ci saranno sorprese per due concorrenti e i gieffini in isolamento saranno comunque collegati, ad assicurarlo è stato Alfonso Signorini: "Attilio Romita, ...

Tempo di confessioni per Sofia Giaele De Donà alVip . A poche ore dalla nuova puntata, che andrà in onda stasera su Canale 5, la concorrente della settima edizione ha confessato nella Casa di aver vissuto in passato un rapporto ...Taylor Mega è stata l'unica donna ad aver fatto perdere la testa ad Alberto De Pisis Il concorrente dell'edizione del Gf vip in corso è dichiaratamente omosessuale , ma la modella racconta che tra ...Diciassettesima puntata per il Grande Fratello Vip e qui su DavideMaggio.it, come ogni lunedì, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ...Sta facendo discutere una piccola scena vista ieri al Grande Fratello Vip. Durante la diretta quotidiana, Edoardo Tavassi è stato avvicinato da Daniele Dal Moro che gli ha sussurrato qualcosa ...