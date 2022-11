GP Brasile | Formula 1 | bentornata Mercedes | benvenuto Russell

a a a Russell 10 Dopo una sprint esplosiva, una super gara. Di caparbietà, precisione, forza. Prima vittoria in carriera e primo trionfo 2022 per una Mercedes tecnicamente rinata. Hamilton (da 7) ...Carlos Sainz è molto soddisfatto del suo terzo posto in. Il pilota della Ferrari è in costante crescita, e mentre Leclerc ha iniziato ad avere problemi nel corso della stagione, lui è migliorato gara dopo gara. Lo spagnolo ha sperato di poter ...Il pilota britannico ha preceduto il compagno di squadra Hamilton. Terzo Sainz su Ferrari. "Prima vittoria, una sensazione fantastica" ...Sul tracciato di Interlagos, che ospita il GP del Brasile, per la prima volta il team campione del mondo fa un passo indietro e dovrà affrontare una settimana delicata. Al di là del sesto e settimo ...