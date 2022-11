Gomme invernali e catene da neve | torna l' obbligo Cosa si rischia - Cronaca - lanazione it

In Toscana interessate le autostrade A1, A11 e A12, le strade ad alto scorrimento come la Firenze Pisa Livorno, le strade provinciali e le ...... 15 novembre, e fino al 15 aprile è in vigore l'obbligo di catene a bordo o pneumaticisu ...attenzione ai cartelli e alle norme previste da ogni singolo territorio per sapere dove le...ASCOLI PICENO - L'Amministrazione Provinciale ricorda che, a partire da martedì 15 novembre e fino al 15 aprile 2023, entra in vigore l'obbligo per tutti ...In Toscana interessate le autostrade A1, A11 e A12, le strade ad alto scorrimento come la Firenze Pisa Livorno, le strade provinciali e le statali ...