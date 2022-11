Gli alberi non si possono abbattere se non esiste un rischio per l’incolumità Ecco la sentenza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 novembre 2022) Finalmente un giudice italiano ha stabilito che glivanno tutelati e che non se ne può ordinare l’abbattimento d’urgenza se non si dimostra che è proprio indispensabile per la pubblica incolumità. Lo ha stabilito pochi giorni fa, dopo un procedimento durato due anni, il Consiglio di Stato con una bella(Sez. V, 27 ottobre 2022, n. 9178) che è appena stata resa pubblica da Stefano Deliperi – storico giurista ambientalista – sul sito www.lexambiente.it. La vicenda è presto detta:A) Il 12 marzo 2020, su parere dei carabinieri forestali locali, il sindaco di Pont Canavese (Torino) emetteva una ordinanza urgente con la quale ordinava ai proprietari diun abete rosso secolare alto circa 29 metri, ravvisando in esso un pericolo imminente per la pubblica incolumità sulla viabilità pubblica e nell’abitato ...