Giroud | che brivido! Sfiora il gol con una mezza rovesciata da applausi

Al 72' di Milan - Fiorentina, sul traversone di dosato da Leao,si smarca e tenta una semirovesciata difficilissima: niente gol, ma il gesto ...... ma anche contro l'Udinese alla 13esima con la magia diall'89esimo. Col Verona alla 10a il gol di Tonali arrivò all'81esimo, mentre con l'Empoli oltre al gol di Rebicsbloccò la gara al ...Prima della sfida di ieri contro la Fiorentina, per motivare al meglio i suoi ragazzi durante il riscaldamento, Stefano Pioli ha incitato così la sua squadra: "Dicono che non ...I rossoneri rischiano con la Fiorentina, ma un autogol nel recupero salva il secondo posto Milan, dica 33. Il suo stato di salute non è eccellente come in quasi tutto il 2022 ma l'acuto finale col qua ...