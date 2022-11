Giornata Mondiale della Prematurità | il Granarone illuminato di viola

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 14 novembre 2022) Cerveteri – Giovedì 17 novembre ricorre la. Nel mondo, un bambino su 10 nasce prematuro. Questo significa che viene alla luce non essendo ancora pronto ad affrontare in maniera autonoma la vita. Per questo, il Comune di Cerveteri, accogliendo e sposando in pieno la campagna promossa da GENITIN ONLUS, Associazione di Genitori di bambini del reparto di terapia intensiva neonatale del Policlinico Gemelli in Roma, in tale data illuminerà diil Palazzo del, luogo simbolo delle Istituzioni eCultura cittadina, per mandare un messaggio di vicinanza a tutte le famiglie e una luce forte a tutti quei piccoli che appena nati già combattono per la vita. “Abbiamo accolto immediatamente la richiesta avanzataci dalla Genitin ...