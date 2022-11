Giornata mondiale del diabete | le novità per migliorare la qualità della vita e le iniziative

(Di lunedì 14 novembre 2022): in Italia ne soffrono oltre 3 milioni e mezzo di persone. E l’incidenza cresce al crescere dell’età, tanto che tra gli over 75 ne risulta colpito il 21% dei cittadini. Per dire stop a questa epidemia metabolica, il 14 novembre si celebra in tutto il mondo ladel. Istituita nel 1991 dall’Internationals Federation e dall’OrganizzazioneSanità, viene organizzata per sensibilizzare e informare l’opinione pubblica su questa malattia, sulla sua prevenzione e gestione.: leperla ...

E' stata istituita nel 1991 dall'International Diabetes Federation e dall'Organizzazionedella Sanita'. L'obiettivo e' quello di sensibilizzare e informare l'opinione pubblica sul diabete, la sua prevenzione e gestione. La data corrisponde a quella di nascita del professor ...... condizionato anche dalla volontà di essere in forma in fretta anche per essere al. ... Mancano 23 giornate, con 69 punti ancora a disposizione, io credo che non sia determinante ladel ...Ieri domenica 13 novembre, in occasione della Giornata mondiale dei poveri, si è svolta una camminata di prossimità. Dai Giardini Pubblici, con passaggi in Piazza del Teatro Bonci, Piazza della Libert ...Il diabete è in lenta ma continua crescita. A che età insorge e se e come si può prevenire Le iniziative della Giornata mondiale del diabete ...