Ginnastica | la campionessa del mondo Sofia Raffaeli | «Mai avuto problemi con le allenatrici | ma sono vicina a chi denuncia»

(Di lunedì 14 novembre 2022) «Le denunce di alcune ginnaste? Io non ho mai». A parlare è, una delle migliori ginnaste italiane, la prima nella storia del nostro Paese a vincere un oro individuale ai Campionati delnellaritmica emondiale all-around 2022. Nonostante le testimonianze arrivate dalle colleghe,finora aveva scelto di non commentare le denunce di violenza psicologica contro la Federazione e le. Poche ore fa durante la cerimonia di consegna dei Collari d’Oro del Coni, parlando del caso che ha colpito la Feder, lasi è detta fortunatamente estranea ai racconti delle altre atlete: «cresciuta con ...

Quotidiano Piemontese

A parlare è Sofia Raffaeli , una delle migliori ginnaste italiane, la prima nella storia del nostro Paese a vincere un oro individuale ai Campionati del Mondo nellaritmica e...Queste le parole che Sofia Raffaeli , pluri -del mondo di ritmica azzurra, ha voluto dedicare allo scandalo che sta sconvolgendo il mondo dellain occasione della consegna dei ... Elodie Margot Godioz, 11 anni da Mirafiori, è campionessa Allieve di Ginnastica Ritmica Il Coni ha premiato i campioni che hanno conquistato il titolo mondiale nelle rispettive discipline olimpiche e paralimpiche con la tradizionale cerimonia di consegna dei Collari d’oro 2022, la massim ...Per Sofia Raffaeli parla un'immagine: l'abbraccio con la sua allenatrice dopo le medaglie ai Mondiali in Bulgaria. «Le denunce di alcune ginnaste Io fortunatamente non ho mai ...